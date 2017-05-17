"Планета обезьян: Война": в сети появился финальный трейлер

Создатели ленты вновь заинтриговали поклонников франшизы "Планета обезъян": за два месяца до премьеры они опубликовали новый трейлер фильма. За сутки видео посмотрели почти 1,7 миллионов человек.

В минувший вторник, 16 мая, на официальном youtube-канале киностудии "20th Century Fox" появился финальный трейлер к предстоящему фильму "Планета обезьян: Война". Менее чем за сутки ролик оценили почти 1,7 миллионов человек. Известно, что российская премьера очередной части франшизы запланирована на 13 июля. В мировой прокат фильм выйдет, по одним данным, на день раньше, по другим, на день позже.

В основе сюжета третьей главы, естественно, противостояние людей и обезьян. Цезарь и его сородичи вынуждены вступить в смертельную схватку с беспощадным Полковником. В решающей битве победитель забирает все. А на кону ни много ни мало целая планета.

В главных ролях, Вуди Харрельсон, известный по таким фильмам, как "Голодные игры", "Иллюзия обмана" и "Посланник", и Энди Серкис, некогда сыгравший Голлума.

Ранее мы сообщали, что в сети появился первый трейлер к сериалу "Одаренные", основанному на франшизе "Люди Икс".

Видео: youtube, 20th Century Fox Russia