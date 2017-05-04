В Сети опубликовали видео испытаний гигантской мышеловки в США‍

Видеоблогер из США соорудил гигантскую мышеловку

Американский видеоблогер провел испытания гигантской мышеловки. По его словам, приспособление предназначено для истребления енотов из местных лесов. Для сборки мышеловки он использовал автомобильные рессоры. Длина капкана составляет 2 метра, а скорость движения рычага – более 100 километров в час. Ловушка прошла испытания на кокосовых орехах, банках с газировкой, арбузе и макете вулкана.

Испытания огромной мышеловки опубликовали на YouTube-канале TheBackyardScientist. За короткое время видеоролик набрал почти 800 тысяч просмотров.

Видео:

YouTube: TheBackyardScientist