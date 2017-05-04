В Сети опубликовали видео испытаний гигантской мышеловки в США‍

Американский видеоблогер провел испытания гигантской мышеловки. По его словам, приспособление предназначено для истребления енотов из местных лесов. Для сборки мышеловки он использовал автомобильные рессоры. Длина капкана составляет 2 метра, а скорость движения рычага – более 100 километров в час. Ловушка прошла испытания на кокосовых орехах, банках с газировкой, арбузе и макете вулкана.
Испытания огромной мышеловки опубликовали на YouTube-канале TheBackyardScientist. За короткое время видеоролик набрал почти 800 тысяч просмотров.
Видео:
YouTube: TheBackyardScientist