В Сети набирает просмотры реп-баттл Шнурова и Урганта

На видео Ургант в образе Оксимирона, а Шнуров в образе Джоннибоя пародируют поединок рэперов на Versus Battle.

На телешоу "Вечерний Ургант" состоялся реп-баттл между Иваном aka "Хоакин" Ургантом и лидером группировки "Ленинград" aka "Сергей Шнуров". Судил знаменитых личностей Ресторатор – создатель Versus Battle. В отличие от оригинальных сражений на "Версусе" данный ролик длится всего пару минут. Ведущий и музыкант предстают в образе рэперов Оксимирона и Джоннибоя. Предположительно, в словесной дуэли победил бессменный лидер группировки "Ленинград".

Напомни, что пару дней назад Сергей Шнуров выложил в своем "Инстаграме" фотографию с интригующей подписью. На снимке он был вместе с основателем "Версуса" Александром Тимарцевым (Ресторатором). На презентации книги "Ленинград. Невероятная и правдивая история группы", которая прошла в информационном агентстве ТАСС 22 июня, канал Piter.tv поинтересовался у исполнителя насчет предстоящего баттла, однако Сергей Шнуров карты раскрывать не стал. Менеджер "Ленинграда" подтвердил порталу "Афиша Daily", что музыкант действительно принял участие в рэп-баттле, однако имя его оппонента назвать отказался, дабы сохранить интригу.

Видео: youtube.com/Вечерний Ургант