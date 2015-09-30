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В Сеть слили тизер заключительной части «50 оттенков серого»‍

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Опубликован 30-секундный тизер заключительной части мелодрамы «Пятьдесят оттенков серого»

Премьера «Пятьдесяти оттенков свободы» состоится в феврале 2018 года. Кристиан и Анастейша поженились и как всегда они проводят время на фоне дорогих курортов и отелей.

Недавно стало известно о появлении некоего недоброжелателя, который угрожает режиссеру, что если тот не заплатит ему некую сумму, он опубликует в сеть премьерный фильм. В Интернете уже появился эпизод из кинокартины. Пользователи уже успели задокументрировать видеоролик скриншотами практически покадрово.

 

 

 

Видео:
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Теги: 50 оттенков серого
Категории: Кино Культура Лента новостей

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