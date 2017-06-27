В Сеть попал трейлер новых "Елок" с песней Гурченко

На YouTube появился новый 2-минутный трейлер очередной части новогоднего фильма "Елки".

В Сети появился первый трейлер фильма "Елки новые", премьера которого должна состояться только в декабре 2017 года. Двухминутное видео пролило свет на некоторые тайны, касавшиеся очередной части комедийной саги. Так, зрители точно узнали, что одну из главных ролей в ленте исполнит Дмитрий Нагиев. В трейлере он предстал перед зрителями в образе потешного офицера-спасателя. В одной из сцен Дмитрий Нагиев говорит, что он "точно не прапорщик", что можно считать отсылкой к легендарной роли Задова, которая и прославила актера.

Однако главные роли в фильме вновь исполнят Сергей Светлаков и Иван Ургант. Из трейлера понятно, что герой Светлакова станет жертвой пожара, и решит переехать к старому другу всей семьей. Это серьезно изменит жизнь обеспеченного питерского интеллигента.

Значительная часть трейлера проходит под песню Людмилы Гурченко "Пытайтесь жизнь переломить". Судя по всему, Тимур Бекмамбетов решил сделать ее одним из саундтреков киноленты. Напомним, что впервые песня звездной актрисы прозвучала в фильме "Вокзал для двоих".

Видео: Kinoafisha.info - Смотри трейлеры первым!