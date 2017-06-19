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"Подброшенная" наркоманка сбежала из больницы в Сестрорецке

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Утром 18 июня мужчина и женщина подбросили наркоманку в Сестрорецкую больницу. Девушке, находящейся под психотропными веществами, была оказана помощь, после чего она благополучно сбежала из больницы.

Как сообщает "Конкретно.ру" со ссылкой на АН «Оперативное прикрытие», утром 18 июня к КПП Городской больницы №40 подъехал автомобиль Audi-80. Мужчина и женщина вынесли на руках девушку в бессознательном состоянии, положили на землю и немедленно уехали.

Девушку поместили в реанимацию с признаками отравления психотропными веществами. "Подброшенной" оказалась 26-летняя петербурженка.

После пробуждения девушка призналась, что была "под бутератом".
Из реанимации пациентку перевели в терапевтическое отделение, откуда она сбежала.

Теги: сестрорецк происшествия
Категории: Новости СПб

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