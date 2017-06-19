Как сообщает "Конкретно.ру" со ссылкой на АН «Оперативное прикрытие», утром 18 июня к КПП Городской больницы №40 подъехал автомобиль Audi-80. Мужчина и женщина вынесли на руках девушку в бессознательном состоянии, положили на землю и немедленно уехали.
Девушку поместили в реанимацию с признаками отравления психотропными веществами. "Подброшенной" оказалась 26-летняя петербурженка.
После пробуждения девушка призналась, что была "под бутератом".
Из реанимации пациентку перевели в терапевтическое отделение, откуда она сбежала.
Сегодня, 10:21
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"Подброшенная" наркоманка сбежала из больницы в Сестрорецке
Утром 18 июня мужчина и женщина подбросили наркоманку в Сестрорецкую больницу. Девушке, находящейся под психотропными веществами, была оказана помощь, после чего она благополучно сбежала из больницы.
Как сообщает "Конкретно.ру" со ссылкой на АН «Оперативное прикрытие», утром 18 июня к КПП Городской больницы №40 подъехал автомобиль Audi-80. Мужчина и женщина вынесли на руках девушку в бессознательном состоянии, положили на землю и немедленно уехали.