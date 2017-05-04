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В Сестрорецке петербуржец насмерть забил гостью

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В Сестрорецке попойка закончилась убийством

В Сестрорецке попойка закончилась убийством. Как сообщает ОМВД России по Курортному району Ленобласти, местный житель насмерть забил свою приятельницу-собутыльницу. 

Произошло это в минувший вторник, 2 мая 2017 года, около 23.00 в Сестрорецке. По версии следствия, в своей квартире безработный 38-летний мужчина во время ссоры, которая вспыхнула после распития спиртных напитков, руками и ногами избил свою гостью 1977 года рождения, сорокалетнюю женщину. 

Женщина скончалась на месте от полученных травм. В настоящее время мужчина задержан. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Видео: архив

Теги: бытовая ссора , бытовое убийство , бытовуха , ленобласть , петербург , сестрорецк , смерть , убийство
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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