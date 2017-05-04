В Сестрорецке петербуржец насмерть забил гостью

В Сестрорецке попойка закончилась убийством

В Сестрорецке попойка закончилась убийством. Как сообщает ОМВД России по Курортному району Ленобласти, местный житель насмерть забил свою приятельницу-собутыльницу.

Произошло это в минувший вторник, 2 мая 2017 года, около 23.00 в Сестрорецке. По версии следствия, в своей квартире безработный 38-летний мужчина во время ссоры, которая вспыхнула после распития спиртных напитков, руками и ногами избил свою гостью 1977 года рождения, сорокалетнюю женщину.

Женщина скончалась на месте от полученных травм. В настоящее время мужчина задержан. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Видео: архив