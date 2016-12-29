В Курортном районе дотла выгорел склад

Ночью в Сестрорецке загорелось здание склада. Пожар тушили восемь человек.

Сегодня, 24 января, на Приморском шоссе, 268 в Курортном районе загорелось помещение склада. Инцидент произошел около двух часов ночи. После того, как на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре, на его ликвидацию было направлено 8 человек личного состава и несколько машин. Спустя примерно час, в 03:11, огонь потушили.

Известно, что пожар произошел в отдельно стоящем кирпичном здании площадью 210 кв.м. Четверть склада выгорела дотла. В данный момент сведения о пострадавших не поступали. Что стало причиной возгорания, предстоит выяснить в ближайшем будущем. Устанавливаются детали происшествия.

К сожалению, пожары – не редкость. Спасатели напоминают, что при обращении с огнем необходимо соблюдать технику безопасности. Ранее мы сообщали, что из-за пожара в Невском районе эвакуировали 5 человек.