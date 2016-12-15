В Петербурге двухлетнему мальчику зашивали щеку после укуса домашней собаки

Домашняя собака укусила ребенка за лицо прямо на глазах родителей. Малыша забрали в больницу прибывшие врачи. Он находится в тяжелом состоянии.

Страшный инцидент произошел в Курортном районе Петербурга в воскресенье, 2 июля. Около половины десятого вечера в дом на площади Свободы вызвали скорую помощь для двухлетнего малыша. Прибывшие врачи увидели, что у мальчика прокушена щека. Рана на лице оказалась рваной, и ее признали опасной. Ребенка забрали в больницу, чтобы оказать необходимую помощь.

По словам родителей пострадавшего, на малыша набросилась их домашняя собака. Пес вцепился в лицо мальчика. При каких обстоятельствах произошло ЧП – пока не известно. Сразу же после нападения животного вызвали врачей.

Ребенка оставили в больнице. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.