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В Петербурге двухлетнему мальчику зашивали щеку после укуса домашней собаки
Сегодня, 10:49
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Asyaromanenkova
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В Петербурге двухлетнему мальчику зашивали щеку после укуса домашней собаки

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Домашняя собака укусила ребенка за лицо прямо на глазах родителей. Малыша забрали в больницу прибывшие врачи. Он находится в тяжелом состоянии.

Страшный инцидент произошел в Курортном районе Петербурга в воскресенье, 2 июля. Около половины десятого вечера в дом на площади Свободы вызвали скорую помощь для двухлетнего малыша. Прибывшие врачи увидели, что у мальчика прокушена щека. Рана на лице оказалась рваной, и ее признали опасной. Ребенка забрали в больницу, чтобы оказать необходимую помощь.

По словам родителей пострадавшего, на малыша набросилась их домашняя собака. Пес вцепился в лицо мальчика. При каких обстоятельствах произошло ЧП – пока не известно. Сразу же после нападения животного вызвали врачей.

Ребенка оставили в больнице. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

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Категории: Происшествия

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