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В Сестрорецке детдомовец выжил после падения с большой высоты

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Подростки играли на заброшенной стройке

Накануне в середине дня в Девятнадцатцую детскую горбольницу привезли 15-летнего подростка с кататравмой в тяжелом состоянии. По предварительным данным, воспитанник одного из детских домов играл с товарищами на заброшенной стройплощадке в Сестрорецке и упал с высоты около семи метров.

Состояние подростка медики оценивают как тяжелое. Врачи сообщают, что мальчика привезли с катотравмой, сочетанной травмой, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами внутренних органов, в тяжелом состоянии.

Врачи борются за здоровье подростка. Сообщается также, что 15-летний детдомовец считается "трудным" – мальчик состоит на учете в полиции.

Видео: архив   

Теги: заброшенная стройка , ленобласть , падение с высоты , петербург , сестрорецк , травмы после падения
Категории: Новости СПб Происшествия

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