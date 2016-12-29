В Сестрорецке детдомовец выжил после падения с большой высоты

Подростки играли на заброшенной стройке

Накануне в середине дня в Девятнадцатцую детскую горбольницу привезли 15-летнего подростка с кататравмой в тяжелом состоянии. По предварительным данным, воспитанник одного из детских домов играл с товарищами на заброшенной стройплощадке в Сестрорецке и упал с высоты около семи метров.

Состояние подростка медики оценивают как тяжелое. Врачи сообщают, что мальчика привезли с катотравмой, сочетанной травмой, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами внутренних органов, в тяжелом состоянии.

Врачи борются за здоровье подростка. Сообщается также, что 15-летний детдомовец считается "трудным" – мальчик состоит на учете в полиции.

Видео: архив