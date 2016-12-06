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В Сертолово двухлетнюю девочку придавил упавший комод

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Около пяти вечера 21 июня в состоянии средней тяжести в сертоловскую больницу была доставлена двухлетняя девочка. По словам родителей, на малышку упал комод.

По данным "Фонтанки", в среду, 21 июня около пяти вечера двухлетнюю девочку доставили в больницу в Сертолово.
По словам родителей, на девочку упал комод. Малышку доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Теги: происшествия
Категории: Новости СПб

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