По данным "Фонтанки", в среду, 21 июня около пяти вечера двухлетнюю девочку доставили в больницу в Сертолово.
По словам родителей, на девочку упал комод. Малышку доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
Сегодня, 10:41
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В Сертолово двухлетнюю девочку придавил упавший комод
Около пяти вечера 21 июня в состоянии средней тяжести в сертоловскую больницу была доставлена двухлетняя девочка. По словам родителей, на малышку упал комод.
По данным "Фонтанки", в среду, 21 июня около пяти вечера двухлетнюю девочку доставили в больницу в Сертолово.