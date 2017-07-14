В Сертолово незаконно вырубают лес

В Сертолово вырубают лес. Морозовское лесничество подтвердило, что это делают незаконно.

Как сообщает "Конкретно.ру", в Сертолово началась незаконная вырубка леса. Нелегальность действий подтвердило Морозовское лесничество.



Жители Сертолово подняли тревогу сразу в нескольких социальных группах, ведь началась вырубка леса от от Пограничной улицы, 11 до котельной. Сообщается, что на этом месте будет находится теплотрасса, которая протянется до "Чистого ручья".



На вопрос, по какому праву рабочие пилят деревья, лесорубы отвечают, что действия согласованны с администрацией, однако документы рабочие отказываются показывать местным жителям.



Активисты решили бороться за деревья и уже создали группу в социальных сетях "Защитим Сертоловский лес" и призывают всех неравнодушных заявлять о вырубке деревьев в полицию и Морозовское лесничество.



Видео: ВКонтакте/Защитим Сертоловский лес