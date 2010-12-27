В Сертолово едет омбудсмен

Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов вместе с депутатом областного Законодательного собрания Александром Верниковским проведут прием граждан. Об этом сообщили в аппарате областного омбудсмена.

По данным "Конкретно.ру", омбудсмен Сергей Шабанов и депутат областного Заксобрания осуществят прием граждан состоится с 12.00 до 14.00 в здании ФОКа (в помещении, занимаемом Советом ветеранов) по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4, корп. 3.



Государственные деятели готовы принять жалобы на решения или действия (бездействие) органов власти, служащих по различным вопросам, в том числе социальным, касающимся непредоставления жилья, нарушения экономических, политических, а также личных прав граждан.



Помимо этого, в ходе приема будут фиксироваться жалобы на оказание медицинских услуг муниципальными учреждениями здравоохранения в районе, на нарушение трудовых прав.



В аппарате областного Уполномоченного по правам человека заверили, что проверки будут предприняты по всем обращениям.