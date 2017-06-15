В Саратове в ДТП с участием мотоцикла и 5ти автомобилей погибли два человека

В сети появилось фото и видео с места смертельной аварии

Поздним вечером накануне, 14 июня, в Юбилейном микрорайоне города Саратова произошла жуткая смертельная авария с участием мотоцикла и 5ти легковых автомобилей.

Авария произошла в 22 часа 50 минут на улице Усть-Курдюмской у дома №4. По предварительной версии ГИБДД, 27-летний мотоциклист не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем "Шевроле Авео". Тот в свою очередь, столкнулся с автомобилями ВАЗ-2114, "БМВ", "АУДИ" и "КИА".

В результате аварии от полученных травм на месте аварии скончались 25-летняя пассажирка байка "Кавасаки" и 21-летний водитель ВАЗ-2114. С травмами различной тяжести в больницу были госпитализированы 20-летняя пассажирка отечественного автомобиля, 33-летний водитель "БМВ" и 27-летний водитель мотоцикла.

ГИБДД продолжает выяснять все обстоятельства аварии.

Видео: ВК,Типичный Саратов(Dee Devlin)

Фото:ВК, Типичный Саратов