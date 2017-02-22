В Саратове пьяная автоледи сбила пешехода на глазах у сотрудников ДПС

По информации пресс-службы ГУ МВД региона, на перекрестке улицы Тархова и проспекта Строителей автоледи сбила пешехода, а после этого поехала по Вольскому тракту в сторону поселка Дубки. Сотрудники ГИБДД устроили погоню за нарушительницей и задержали ее.
Пьяный пассажир своей подруги пытался убедить полицейских, что это он был за рулем. Как выяснили инспекторы, машиной управляла именно девушка, у которой даже нет водительских прав. На нее завели административный протокол.
К счастью, сбитый пешеход отделался легкими травмами.
Видео: sarinform.ru/YouTube