"Спасатели Малибу": сексуальная красотка в красном купальнике прокатилась по лужам Саратова

В сети появилось странное видео: несмотря на "мерзкую" погоду, девушка выбежала в одном купальнике на улицу, села на надувного фламинго и прокатилась по лужам города.

Сегодня утром, 22 мая, в интернете появилась любопытная запись: красотка в красном купальнике прокатилась по лужам Саратова. Судя по всему, инцидент произошел на 2-ой Дачной улице. Надо сказать, что за два часа видео посмотрели почти 25 тысяч человек.

На кадрах можно заметить, как молодая девушка в шляпе и красном купальнике, несмотря на плохую погоду, скидывает с себя верхнюю одежду и как ни в чем не бывало садится на огромного надувного фламинго, после чего начинает позировать и кататься по луже.

Пользователи сети разделились на два лагеря: кто-то поддерживает начинания модели и восхищается ее фигурой, а кто-то, напротив, заявляет, что данное действие бессмысленно. Есть еще и те, кто переживает за здоровье красотки в красном купальнике: "Она там к фламинго не примерзла?".

Почему молодая девушка решила покататься по лужам Саратова, остается только гадать.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось необычное видео из Кемерово: сноубордист прокатился по набережной.



Видео: группа вконтакте "Саратов онлайн"