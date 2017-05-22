"Спасатели Малибу": сексуальная красотка в красном купальнике прокатилась по лужам Саратова

Сегодня утром, 22 мая, в интернете появилась любопытная запись: красотка в красном купальнике прокатилась по лужам Саратова. Судя по всему, инцидент произошел на 2-ой Дачной улице. Надо сказать, что за два часа видео посмотрели почти 25 тысяч человек.
На кадрах можно заметить, как молодая девушка в шляпе и красном купальнике, несмотря на плохую погоду, скидывает с себя верхнюю одежду и как ни в чем не бывало садится на огромного надувного фламинго, после чего начинает позировать и кататься по луже.
Пользователи сети разделились на два лагеря: кто-то поддерживает начинания модели и восхищается ее фигурой, а кто-то, напротив, заявляет, что данное действие бессмысленно. Есть еще и те, кто переживает за здоровье красотки в красном купальнике: "Она там к фламинго не примерзла?".
Почему молодая девушка решила покататься по лужам Саратова, остается только гадать.
Ранее мы сообщали, что в сети появилось необычное видео из Кемерово: сноубордист прокатился по набережной.
Видео: группа вконтакте "Саратов онлайн"