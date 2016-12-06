В Сапёрном падающая клеть унесла жизнь рабочего

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В Сапёрном житель Ленобласти 22 июня во время подъема клети она упала вниз с высоты 4 этажа. Пытаясь выпрыгнуть при падении, мужчина получил травмы не совместимые с жизнью. Проверку ведет Следком Ленобласти.