Как сообщает "Фонтанка", в поселке Саперное Приозерского района Ленинградской области 22 июня во время подъема клети она упала вниз с высоты 4 этажа. Попытки выпрыгнуть при падении стали роковыми. Мужчина скончался на месте от полученных травм.
Проверку ведёт Следком Ленобласти.
Сегодня, 11:57
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В Сапёрном падающая клеть унесла жизнь рабочего
В Сапёрном житель Ленобласти 22 июня во время подъема клети она упала вниз с высоты 4 этажа. Пытаясь выпрыгнуть при падении, мужчина получил травмы не совместимые с жизнью. Проверку ведет Следком Ленобласти.
Как сообщает "Фонтанка", в поселке Саперное Приозерского района Ленинградской области 22 июня во время подъема клети она упала вниз с высоты 4 этажа. Попытки выпрыгнуть при падении стали роковыми. Мужчина скончался на месте от полученных травм.