Петербурженка из ревности убила возлюбленного одним ударом ножа

Прокуратура Северной столицы утвердило обвинительное заключение в отношении местной жительницы Ольги Петровой. Женщину считают виновной в убийстве мужчины. В отношении нее расследовали уголовное дело.
Следователи утверждают, что женщина приревновала своего возлюбленного. Когда они находились в машине, подозреваемая пырнула его ножом. Удар пришелся в шею. Видимо, лезвие повредило жизненноважные артерии, так как мужчина скончался на месте. О причинах ссоры между мужчиной и женщиной не сообщается.
Теперь уголовное дело ревнивицы передали в суд. Пушкинское районное ведомство рассмотрит это дело по существу и выберет наказание для импульсивной дамы.