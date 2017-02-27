Петербурженка из ревности убила возлюбленного одним ударом ножа

Женщина всадила нож в шею своему спутнику, тот скончался от полученной травмы. Теперь подозреваемая предстанет перед судом, в случаи доказательства вины ей грозит наказание.

Прокуратура Северной столицы утвердило обвинительное заключение в отношении местной жительницы Ольги Петровой. Женщину считают виновной в убийстве мужчины. В отношении нее расследовали уголовное дело.

Следователи утверждают, что женщина приревновала своего возлюбленного. Когда они находились в машине, подозреваемая пырнула его ножом. Удар пришелся в шею. Видимо, лезвие повредило жизненноважные артерии, так как мужчина скончался на месте. О причинах ссоры между мужчиной и женщиной не сообщается.

Теперь уголовное дело ревнивицы передали в суд. Пушкинское районное ведомство рассмотрит это дело по существу и выберет наказание для импульсивной дамы.