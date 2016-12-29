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В Санкт-Петербурге столкнулись трамвай и маршрутка‍

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В результате столкновения пострадали четыре человека

Вечером субботы на севере Петербурга произошла серьезная авария: там столкнулись трамвай и маршрутное такси. Как сообщается, в ДТП пострадали люди.

В результате аварии травмы получили 4 пассажира маршрутки. Пострадавшие были госпитализированы в удовлетворительном состоянии.

«У трамвая разбито зеркало дифформация переднего угла. А в маршрутке пострадало 6 человек. 4 госпитализировано», – прокомментировала одна из свидетельниц происшествия в соообществе spb_today.

Со своей стороны в пресс-службе регионального управления ГИБДД уточнили, что у дома 120 по проспекту Энгельса мужчина 1958 года рождения, управляя автобусом «ПАЗ» 123-го маршрута, на нерегулируемом перекрестке не убедился в безопасности маневра и столкнулся с трамваем № 9.

Видео: архив                                      

Теги: авария , дтп , петербург
Категории: Новости СПб Происшествия ДТП

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