В Петербурге поймали вымогателей, сутки пытавших мужчину в квартире

Злоумышленников удалось задержать по горячим следам. Все трое задержанный нигде официально не работают.

Петербургские полицейские всего за сутки вычислили злоумышленников, которые пытками вытребовали у петербуржца 600 тысяч и автомобиль. Трое задержанных оказались незарегистрированными в Петербурге.

Во вторник, 20 декабря, в полиции обратился 29-летний горожанин. Он заявил, что его похитили трое незнакомцев. Они выстрелили в него три раза из травматического пистолета. Мужчины стали вымогать у него 600 тысяч рублей. Чтобы им никто не мешал общаться, похищенного отвезли в квартиру. Там у него забрали 100 тысяч рублей и ключи от его автомобиля. Также угрожая расправой, преступники заставили его написать расписку на сумму 500 тысяч, хотя никакого долга перед ними у пострадавшего не было.

Уже на следующий день оперативники смогли вычислить злоумышленников. Ими оказались трое мужчин в возрасте от 34 до 37 лет. Ни у кого из них нет официальной работы. Во время расследования у мужчин нашли ключи и документы на похищенный автомобиль. А также расписка от потерпевшего. Эти вещи доказали их причастность к преступлению.

Сейчас полиция выясняет, не было ли у злоумышленников других жертв. Возбуждено уголовное дело по статье за вымогательство. Подозреваемых поместили под стражу.