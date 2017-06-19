МЧС Петербурга предупреждает о ливнях с грозами и порывистом ветре во вторник

Министерство чрезвычайных ситуаций предупреждает горожан и гостей Петербурга о плохой погоде во вторник, 19 июня. Северную столицу ждут ливни, грозы и порывистый ветер.

Хорошая погода в Северной столице снова закончилась. На этот раз солнечные деньки заменит дождь и ветер. Как сообщает управление информационного обеспечения деятельности МЧС России ГУ МЧС, на вторник, 20 июня, в городе обещают ливни и грозы. При этом иногда будет дуть порывистый ветер до 15-18 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит 7-12 градусов выше нуля. А днем прогреется до +14-19. По данным прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", ночью дождь будет местами. А вот уже днем осадки охватят весь город и Ленобласть.

В МЧС просят соблюдать осторожность и напоминают правила безопасности при этих погодных условиях. Из-за ветра пешеходам и автомобилистам стоит бояться деревьев, рекламных щитов, строительных лесов и неустойчивых конструкций. Машины лучше оставить в закрытом паркинге или подальше от указанных опасных мест.

Во время грозы следует по возможности не выходить из помещений. Оказавшись на улице остерегаться линий электропередач, одиночных деревьев, не купаться в водоемах. В случаи опасной ситуации звонить в экстренные службы.

Видео: Instagram / marty_no_vs, natasha_kirsanova