В Санкт - Петербурге морозы крепчают, а МЧС организовали дополнительные пункты обогрева

5-7 января по сообщениям синоптиков в Санкт - Петербурге похолодает до минус 16

В Санкт - Петербурге продолжают набирать силу рождественские морозы. С 5 по 7 января синоптики прогнозируют похолодание до минус 16 градусов. К сильным морозам добавится и сильный ветер.

МЧС предупреждает граждан о надвигающихся морозах и призывают соблюдать осторожность. Советуют одеваться теплее. Одежда должна быть свободной и многослойной. Избегать синтетики и шелка, аккуратней надо быть с металлическими украшениями. Морозы продержатся вплоть до 10 января.

В связи с сильным похолоданием сотрудники МЧС организовали дополнительные пункты обогрева. Для этого используются специальные палатки, обогреваемые тепловыми пушками. Мобильные пункты обогрева работают с 8 вечера до 8 утра. Каждая такая палатка может разместить на ночлег 40 человек. Кроме теплого места для сна предлагается горячий ужин и стакан горячего чая.

Публикуются адреса пунктов обогрева города:



1. Стационарный пункт - Адмиралтейский район, Обводный канал д.177, вместимость -35 человек;

2. Стационарный пункт – Василеостровский район, Беринга д. 11, вместимость – 30 человек;

3. Стационарный пункт – Выборгский район, Лесной пр. д.37, вместимость – 50 человек;

4. Палатка - Калининский район, ул.Академика Лебедева д.20, вместимость – 30 человек;

5. Палатка – Красносельский район, пр. Народного Ополчения д. 213, вместимость – 25 человек;

6. Стационарный пункт – Красногвардейский район, ул. Республиканская д.23, Лит.А, вместимость - 20 человек;

7. Стационарный пункт, палатка – Кировский район, ул.Балтийская д.72, вместимость - 25 человек;\

8. Стационарный пункт – Курортный район, пос. Песочный, Ленинградский пр. д.83, вместимость – 20 человек;

9. Стационарный пункт – Кронштадтский район, ул.Мануильского, д., вместимость -25 человек;

10. Палатка – Колпинский район, ул.Финляндская д.8, вместимость – 30 человек;

11. Стационарный пункт – Московский, Предпортовая ул. д.4, вместимость - 20 человек;

12. Палатка – Невский район, 3-й Рабфаковский пер. д.5, корп.2, вместимость - 30 человек;

13. Стационарный пункт – Петроградский район, ул. Чапаева д.24, вместимость - 30 человек;

14. Стационарный пункт – Петродворцовый район, ул. Володи Дубинина д.6, вместимость – 25 человек;

15. Стационарный пункт – Пушкинский район, ул. Автомобильная д.1А, вместимость - 20 человек;

16. Стационарный пункт – Приморский район, Коломяжский пр., д.4А, вместимость – 40 человек;

17. Стационарный пункт – Фрунзенский район, ул.Боровая д.112Б, вместимость -30 человек;

18. Стационарный пункт – Центральный, ул.Кременчугская, д. 25, вместимость - 25 человек.

Видео: YouTube/Василь Остров(16г)