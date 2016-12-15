Мемориальную доску Колчаку демонтировали с дома на Большой Зелениной

Памятную доску адмиралу Александру Колчаку сняли со стены дома 3 на улице Большой Зелениной. Мероприятия прошли по решению суда.

В Петроградском районе Северной столицы сняли памятную доску адмиралу Александру Колчаку. Комитет по культуре города издал распоряжение на основании решения суда. Музею городской скульптуры поручили убрать мемориал с фасада здания 3 на Большой Зелениной. В среду, 5 июля, работы по демонтажу провели. Об этом "Интерфаксу" рассказали в пресс-службе администрации района.

Мемориальную доску установили 12 ноября 2016 года. Инициатором появления памятника стал мемориально-просветительский и историко-культурный центр "Белое дело". Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко одобрил установку доски.

Однако появление мемориала в честь полярного исследователя, адмирала и участника белого движения не понравилось группе инициативных граждан. Они обратились в суд. 24 января Смольнинский районный суд удовлетворил иск и признал установку доски незаконной. После этого мемориал постановили демонтировать и больше не увековечивать Колчака на памятных досках.