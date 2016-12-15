Страшное видео из Самары: легковушка протаранила маршрутку с пассажирами

Перекресток в Советском районе не поделили автобус и легковая иномарка. В результате крупной аварии пострадали несколько человека.

В минувшее воскресенье, 2 июля, в Самаре дорогу не поделили два транспортных средства: автобус с пассажирами и легковушка. Инцидент произошел около половины десятого вечера на перекрестке улиц Авроры – Дыбенко. После столкновения шокированные очевидцы незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, момент аварии попал в объектив камеры видеонаблюдение.

По предварительным данным, водитель маршрутки №21М попытался проскочить на желтый сигнал светофора. Однако не успел. На повороте автобус с людьми протаранила иномарка "Форд".

На кадрах можно заметить, что от удара оба транспортных средства получили серьезные повреждения.

К счастью, обошлось без человеческих жертв. Пассажиры маршрутки отделались незначительными травмами, а водителю общественного транспорта была вовремя оказана медицинская помощь. Врачи диагностировали у мужчины повреждение головы.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия.

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