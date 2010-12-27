В Самаре издевался над девочкой родной дядя

14-летняя девочка таджикской национальности пожаловалась на родного дядю в полицию. Он заставлял попрошайничать ее со сломанной ногой.

В Отдел Самарской транспортной полиции обратилась девочка 14 лет. Она рассказала правоохранительным органам, что родной дядя заставляет ее попрошайничать.

Сотрудники полиции обратили внимание, что девочка пришла с палочкой, тода полицейски попросили врача осмотреть ее. Он установил перелом одной из ног. Как выяснилось, девочка, таджикской национальности упала в переходе.

Несовершеннолетнюю госпитализировали. В представленной ситуации разбирается отдел по делам несовершеннолетних и представители центра "Семья".