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В Самаре издевался над девочкой родной дядя
Сегодня, 10:42
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Shdaria
78

В Самаре издевался над девочкой родной дядя

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14-летняя девочка таджикской национальности пожаловалась на родного дядю в полицию. Он заставлял попрошайничать ее со сломанной ногой.

 В Отдел Самарской транспортной полиции обратилась девочка 14 лет. Она рассказала правоохранительным органам, что родной дядя заставляет ее попрошайничать. 

Сотрудники полиции обратили внимание, что девочка пришла с палочкой, тода полицейски попросили врача осмотреть ее. Он установил перелом одной из ног. Как выяснилось, девочка, таджикской национальности упала в переходе.

Несовершеннолетнюю госпитализировали. В представленной ситуации разбирается отдел по делам несовершеннолетних и представители центра "Семья".

Теги: несовершеннолетняя попрашайка , полиция , родной дядя , самара
Категории: Лента новостей Новости России

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