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В США у бомбардировщика B-52 во время полета отвалился двигатель‍

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Тренировочный полет в штате Северная Дакота обошелся без жертв

Во время тренировочного полета американского бомбардировщика B-52 у него отвалился двигатель. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в командовании ВВС США. Инцидент произошел невдалеке от авиабазы Майнот, расположенной в штате Северная Дакота.

Известно, что во время полета на борту бомбардировщика находился экипаж из пяти человек. Самолет лишился двигателя прямо в полете, однако сумел приземлиться без потерь. Все выжили.

О причинах произошедшего пока ничего неизвестно. Бомбардировщик B-52 – самая старая боевая машина, которая находится на вооружении американских ВВС. Она используется с 1955 года.

Отмечается также, что на самолете не было никаких вооружений. После посадки B-52 была проведена поисковая операция, в результате которой были обнаружены обломки отвалившейся детали. Причины произошедшего выясняются.

Видео: youtube     

Теги: b-52 , американский бомбардировщик , бомбардировщик , северная дакота , сша
Категории: Мировые новости Происшествия

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