В США школьники получат по $100 за отказ от гаджетов в каникулы

Американским школьникам обещают деньги за отказ от гаджетов на лето

Учащимся 7-го и 8-го классов частной школы в Вашингтоне необходимо провести на каникулах 11 вторников без телефонов, компьютеров, планшетов, видеоигр и просмотра ТВ. Директор школы высказала опасения, что учащиеся будут целыми днями проводить время у телевизора, за компьютерными играми или общаясь в соцсетях. Она пообещала своим воспитанникам по сотне долларов, если на время летнего отдыха они откажутся от использования своих гаджетов.

По условиям «акции» каждый вторник объявляется днем, свободным от любых средств связи и электронных игр, и перед началом учебного года наиболее стойкие ребята получат по 100 долларов. Учитывая количество «целевой аудитории», теоретически Смит придется расстаться с 16 тысячами, но она считает, что правила смогут соблюсти не более 50 школьников.