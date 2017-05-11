Задиристое видео из США: пассажиры в самолете устроили драку из-за места

Двое мужчин поругались на борту авиалайнера "Даллас – Окленд" из-за кресла.

В минувшее воскресенье, 7 мая, в сети появилась любопытная запись: двое пассажиров самолета подрались из-за места. Судя по всему, инцидент произошел в американском Бербанке на борту авиалайнера "Даллас – Окленд". Очевидцам происшествия удалось запечатлеть конфликт попутчиков, который чуть не превратился в массовое побоище, на видео. Надо сказать, что за несколько дней ролик посмотрели более 30 тысяч человек.

На кадрах можно заметить, как двое мужчин сначала спорят, а потом и вовсе пускают в ход кулаки. В это время в салоне поднимается визг, а свидетели происходящего пытаются разнять драчунов. Однако те, напротив, звереют еще сильнее. Угомонить задир удалось лишь сотрудникам авиакомпании.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Известно, что один из пассажиров получил незначительные повреждения и продолжил полет, а второго задержали сотрудники полиции.

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Видео: твиттер, nickkrause08