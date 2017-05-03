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kalbas90
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В США одномоторный самолёт взорвался на глазах у водителей

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Никто серьёзно не пострадал, но несколько машин обдало горящий бензином.

В американском штате Вашингтон, видео регистратор зафиксировал авиакатастрофу на одной из дорог.  На видео видно как одномоторный самолёт упал, задев линии электропередачи и светофоры, после чего загорелся. Очевидцы, ставшие свидетелями сообщают, что после крушения было очень жарко. Сообщается, что причиной аварии стал взрыв топливного бака самолета. Пассажир и пилот спаслись смогли спастись.

Теги: вашингтон , происшесвтие , сша , упал самолет
Категории: Лента новостей Происшествия

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