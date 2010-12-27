В США мусульманин требует $100 млн за проданную ему пиццу со свининой‍

100 миллионов долларов за пиццу со свининой требует мусульманин

Житель американского штата Мичиган мусульманин Мохаммад Баззи подал иск против пиццерии Little Caesars после того, как те два раза продали ему пиццу со свининой. Об этом сообщила газета Detroit Free Press.

Уточняется, что Баззи специально заказывал халяльную пиццу, в которой по умолчанию не должно быть свинины. Пострадавший и его жена поняли, что едят пиццу из свинины только после того, как уже попробовали ее. В связи с этим пострадавший хочет, чтобы компания компенсировала ему моральный ущерб в размере $100 млн. Адвокаты намерены перевести иск в групповой, вспомнив аналогичные случаи введения в заблуждение потребителей-мусульман.