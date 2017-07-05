Видео из США: наглый медведь в поисках еды забрался в дом местному жителю

Ранним утром американец обнаружил на своей кухне медведя, который несколько часов хозяйничал в доме.

Недавно в сети появилась любопытная запись: дикий медведь забрался в дом к американцу. Судя по всему, инцидент произошел в Колорад-Спрингс.

На кадрах можно заметить, как хищник заглядывает на кухню и начинает по-хозяйски открывать шкафы и холодильник в поисках еды.

Нежданного гостя владелец жилища заметил только под утро. Мужчина незамедлительно вызвал спасательные службы. К сожалению, прибывшие на место специалисты усыпили медведя, посчитав его слишком опасным для людей.

Ранее Piter.TV сообщал, что в сети появилось забавное видео из Красноярска: водитель авто накормил медвежонка печеньем. Кроме того, в начале июня все в том же штате Колорадо лесной хищник забрался в дом и поиграл на пианино.



Видео: твиттер, CPW SE Region