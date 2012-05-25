Странное видео из США: в День независимости инопланетяне любовались салютом

Американский уфолог запечатлел НЛО во время праздничного фейерверка. Впрочем, когда шоу закончилось, марсиане поспешили удалиться.

В минувший вторник, 4 июля, в сети появилось любопытное видео из США: инопланетяне любовались праздничным салютом. По всей видимости, инцидент произошел в Лос-Анжелесе в День независимости. Американский уфолог из пригорода снял и выложил в сеть ролик, на котором несколько неопознанных объектов зависли в воздухе. Надо сказать, что за несколько дней видео оценили почти 10 тысяч человек.

Позже американец рассказал, что с НЛО он встречается не впервые. Однако до этого момента запечатлеть на камеру марсиан ему не удавалось.

Кроме того, сообщается, что, когда мужчина зажег свет, пришельцы, судя по всему, испугались и поспешили поскорее удалиться.

Алина Синицына

Видео: youtube, MOTO RAVE