Смертельное видео из Рязани: легковушка протаранила грузовик

Автоледи на "Шевроле" не справилась с управлением, вылетела на встречку и протаранила грузовик, в результате чего переднюю часть иномарки буквально смяло, а "ГАЗ" перевернулся. В крупной аварии погиб один человек, еще трое госпитализированы, в том числе и ребенок.

Сегодня ночью, 23 мая, трассу в Рязанской области не поделили два транспортных средства: грузовой "ГАЗ" и легковушка "Шевроле". Инцидент произошел около четырех часов на автодороге М5 вблизи Шацка. После столкновения очевидцы происшествия незамедлительно бросились на помощь пострадавшим, а также сообщили о случившимся в спасательные службы. Кроме того, последствия крупного ДТП удалось запечатлеть на видео.

По предварительным данным, автоледи, 53-летняя уроженка Тамбовской области, не справилась с управлением и вылетела на встречку, где на большой скорости протаранила грузовик. Удар оказался настолько сильным, что переднюю часть легковушки буквально смяло, а "ГАЗ" отбросило на обочину и перевернуло. На кадрах можно заметить, что осколки от искореженных автомобилей оказались разбросанными по всей проезжей части.

Известно, что в результате крупной аварии погибла виновница ДТП. Женщина скончалась на месте происшествия. Также серьезные травмы получили пассажиры легковушки, в числе которых маленький ребенок, и водитель "ГАЗа". Всего госпитализированы три человека.

В настоящее время правоохранители устанавливают детали трагедии.

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Видео: youtube, Портал ДорИнфо