Новые подробности взрыва автомобиля в Рязани: в машине сработало взрывное устройство

Следственным комитетом установлена причина взрыва автомобиля в центре Рязани с молодой женщиной за рулем. В машине сработала бомба

Вчера, 18 января, мы сообщали о взрыве автомобиля с женщиной за рулем, который двигался по улице Свободы города Рязани.

Автомобиль "Сузуки Гранд Витара" с молодой женщиной за рулем взорвался во время движения. Сначала раздался громкий хлопок, затем из автомобиля повалил густой черный дым. Проехав несколько метров, автомобиль остановился, и из него на дорогу выпала женщина с жуткими криками.

На месте взрыва работали сотрудники МВД, спасательные службы и эксперты - криминалисты. Первая версия о неисправности топливной системы автомобиля не подтвердилась. Как мы вчера сообщали, специалист официального дилера "Сузуки" в Рязани отмечал, что если бы в автомобиле произошел взрыв в топливной системе, то машина бы сгорела.

На сегодняшний день стало известно, что к кузову автомобиля было прикреплено взрывное устройство, снабженное поражающими элементами. По данному факту возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и виновных лиц. В качестве приоритетных рассматриваются версии, что покушение на убийство связано со служебной деятельностью либо личной жизнью потерпевшей", - сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Рязанской области.

Расследование данного дела продолжается. Женщина после полученных повреждений ног от взрыва была прооперирована. На данный момент она находится в больнице. Её жизни ничто не угрожает.

Видео: YouTube/Акинин Денис

Фото: ВК/Типичная Рязань