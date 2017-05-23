Видео: в Рязани обрушился потолок жилого дома, но аварийным его по прежнему не признают

В жилом доме Рязани обрушился потолок. Этот инцидент попал на видео.

В Рязани обрушился потолок жилого дома, который отказывались признавать аварийным дважды.

Известно, что в доме № 8 на Колхозной улице обрушилась часть потолка кухни на втором этаже. Пострадавших нет. Две женщины находившиеся там, вышли из помещения за секунды до обрушения.

Председатель совета дома Елена Водянова сообщила, что межведомственная комиссия отказывалась дважды признавать дом аварийным и считали, что ему нужен всего лишь капремонт. Суд также подтверждал правоту межведомственной комиссии. На данный момент готовится еще одна заявка на снос дома.

Тем временем, в мэрии говорят, что финансов на расселение дома нет, поэтому советуют согласиться на капитальный ремонт.

Шлакоблочная двухэтажка построена в 1954 году и представляет собой общежитие коридорного типа. Жильцы дома поделились, что проблемы с потолком есть во многих комнатах. В некоторых местах видны перекрытия. По словам Водяновой, крышу не ремонтировали ни разу с момента постройки.