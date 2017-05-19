Видеокадры: клиент автосалона Porsche взяв машину на тест-драйв попал в ДТП в Ростове

В Ростове во время тест-драйва клиент разбил Porsche Macan. Цена автомобился составляет 13 млн рублей.

В Ростове во время тест-драйва клиент разбил Porsсhe-Macan, видео ДТП попало в сеть. Авария произошла 18 мая на Аксайском проспекте, напротив Porsсhe центра.

На видеокадрах заметно, что водитель на большой скорости сносит легковушку, которая ехала навстречу. По версии пользователя, который выложил данное видео в сеть, виноват клиент автосалона, который взял автомобиль для тест-драйва. Но есть и другие предположения, что за рулем находился сам сотрудник Porsche центра.

Известно, что цена такого автомобился начинается от 3,5 млн рублей, а в данной комплектации сумма представляет 13 млн рублей.

Информации о пострадавших нет.