Опасное видео из Ростова: экстремалы устроили "шоу" на Ворошиловском мосту

Школьники рискнули собственной жизнью ради эффектных кадров: без страховки они повисли над рекой, обхватив друг друга за руки.

В минувший понедельник, 1 мая, экстремалы из Ростова-на-Дону показали несколько трюков над рекой. Инцидент произошел на Ворошиловском мосту. Молодые парни рискнули собственной жизнью ради эффектных кадров. Предположительно, они еще школьники.

На кадрах можно заметить, как несколько подростков поочередно "покоряют" мост. Сначала один без страховки, обхватив приятеля за руку, отклонился к реке под углом в 30 градусов. Затем другой парень спустился по мосту вниз, ухватившись одной рукой за перила.

Любопытно, что все это действо происходило на глазах у прохожих.

Месяц назад мы сообщали, что в сети появилось дерзкое видео из Омска: руфер покорил купол-часы на Любинском. Парень без страховки взобрался по изогнутой крыше к шпилю.



Видео: youtube, Виктория Никитина