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В Ростове-на-Дону двое подростков сели в тюрьму за гробокопание
Сегодня, 18:38
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В Ростове-на-Дону двое подростков сели в тюрьму за гробокопание

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Студентам, надругавшимся над трупом женщины, назначено наказание в виде трех лет лишения свободы

 Студентам, выкопавшим труп 84-летней женщины на новочеркасском кладбище, предстоит отбыть срок в тюрьме и выплатить родственникам денежную компенсацию в размере 900 тыс. руб. Обвиняемые подали апелляцию, но Ростовский областной суд ее отклонил. Об этом сообщает DonDay Новочеркасск.

Напомним, что 5 ноября 2014 года студенты ветеринарного факультета Новочеркасского колледжа промышленных технологий и управления раскопали могилу 84-летней женщины. Отрезав у умершей голову и кисти рук, они принесли их в общежитие. Запах мертвого тела почувствовали соседи и заявили в полицию. Обвиняемые признались, что из черепа умершей планировали сделать пепельницу, а из кистей – руны.

Анастасии Бурлаковой и Константину Задвинскому назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

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Категории: Лента новостей

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