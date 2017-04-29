В Ростове бабушка прокалывает неправильно припаркованным машинам колеса

Дама может оказаться тайным борцом с неправильной парковкой

В социальных сетях появилось видео, на котором, как утверждает автор, запечатлена женщина, портящая колеса припаркованных автомобилей. Один из таких инцидентов попала на камеру наблюдения.

- Она по всему Ростову ходит и прокалывает шины. Вот вчера она приходила к нам на работу, проколола там около пяти машин. Если заметите ее, просьба сообщить в полицию! - пишет пользователь, опубликовавший ролик.

Некоторые пользователи предположили, что женщина так борется с неправильно припаркованным авто.

Видео: Ростов-на-Дону Главный / YouTube