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В Ростове бабушка прокалывает неправильно припаркованным машинам колеса

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Дама может оказаться тайным борцом с неправильной парковкой

 В социальных сетях появилось видео, на котором, как утверждает автор, запечатлена женщина, портящая колеса припаркованных автомобилей. Один из таких инцидентов попала на камеру наблюдения.

- Она по всему Ростову ходит и прокалывает шины. Вот вчера она приходила к нам на работу, проколола там около пяти машин. Если заметите ее, просьба сообщить в полицию! - пишет пользователь, опубликовавший ролик.

Некоторые пользователи предположили, что женщина так борется с неправильно припаркованным авто.

Видео: Ростов-на-Дону Главный / YouTube

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Категории: Новости России Происшествия Клуб хороших водителей

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