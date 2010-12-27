19-летний житель Ростова-на-Дону наглотался медикаментов от безделья

Студент из Ростова-на-Дону наглотался таблеток от скуки

19-летний житель Ростова-на-Дону от скуки наглотался медикаментов. Данный инцидент произошел 20 февраля в квартире на проспекте Шолохова.

Как сообщает DonDay.ru, студент прогуливал пары и не знал, чем заняться в свободное время, пока ждал приятелей из университета. Молодой человек пошел в ванную комнату, достал из аптечки горсть сердечных препаратов и проглотил. Затем студент прилег и почувствовал себя нехорошо. Испугавшись, молодой человек вызвал себе «скорую».

Врачи диагностировали у 19-летнего жителя донской столицы «медикаментозное отравление» и промыли ему желудок.