В Ростов прилетели пришельцы и попали на видео

Житель Ростова увидел странный летающий объект и снял его на видео. По словам специалистов, на видео запечатлены пришельцы.

НЛО летало над Ростовом. По словам очевидца аппарат передвигался безшумно, мигая огнями по периметру колрпуса.

Мужчина сначала не понял, что видит и на видео снимать не собирался. Он предположил, что так могут мигать современные самолеты. Но наблюдая за объектом, очевидец все больше убеждался, что видит НЛО.

Видео , отснятое Ростовчанинои было передано специалистам по земным летательным аппаратам и уфологам. Первые опровергли гипотезу, что подобная техника могла быть создана человеком, объясняя, что такие сигнальные огни на Земле не используются. А вот уфологи, проанализировав запись, подтвердили догадку очевидца. Очевидец действительно снял на видео НЛО.

Видео очевидец снял только для того, чтобы показать его специалиста. Как оказалось, сделал он это не зря.