В Ростов прилетели пришельцы и попали на видео

НЛО летало над Ростовом. По словам очевидца аппарат передвигался безшумно, мигая огнями по периметру колрпуса.
Мужчина сначала не понял, что видит и на видео снимать не собирался. Он предположил, что так могут мигать современные самолеты. Но наблюдая за объектом, очевидец все больше убеждался, что видит НЛО.
Видео , отснятое Ростовчанинои было передано специалистам по земным летательным аппаратам и уфологам. Первые опровергли гипотезу, что подобная техника могла быть создана человеком, объясняя, что такие сигнальные огни на Земле не используются. А вот уфологи, проанализировав запись, подтвердили догадку очевидца. Очевидец действительно снял на видео НЛО.
Видео очевидец снял только для того, чтобы показать его специалиста. Как оказалось, сделал он это не зря.