Назад в будущее: летающие автомобили станут реальностью

В России начнут разрабатывать внедорожники, которые смогут летать.

Подходит к концу прием заявок на конкурс по созданию летающих автомобилей. Совсем скоро в России начнут разрабатывать внедорожники будущего. По большей части, они должны будут выпускаться из расчета, что есть на земле труднодоступные места, где не развиты транспортная и авиационная инфраструктура, а нужда в перевозке пассажиров и грузов имеется.

По словам Яна Чибисова необходимо создать полноценный летательный аппарат, который был бы удобен в обращении, как автомобиль. Предположительно, такая машина будет иметь электромотор и небольшую массу. Хотелось бы также, чтобы у этого средства передвижения был незначительный разбег для взлета, и гарантия абсолютной безопасности. Об этом пишет Российская газета.

Видео: youtube, AeroMobil