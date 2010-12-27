Роспотребнадзор: купание в запрещенных водоемах может обернуться гепатитом А и кишечными инфекциями

Недавно в СМИ появилась информация о том, что все водоемы Петербурга непригодны для купания. В Роспотребнадзоре рассказали, чем жителям Северной столицы грозят водные процедуры в пределах города.

Несмотря на то, что погода в Петербурге меняется с каждым днем, в жаркие дни жителям Северной столицы хочется принять солнечные ванны и искупаться. Однако ни один из водоемов Петербурга для водных процедур оказался непригоден. Об этом накануне сообщили местные СМИ. Нельзя купаться даже в озере Безымянном в Красном Селе, которое ранее было признано единственным безопасным водоемом для отдыхающих.



В Роспотребнадзоре рассказали, чем могут обернуться водные процедуры для жителей Северной столицы в пределах города.



"Питье и заглатывание воды при купании может повлечь за собой серьезные заболевания: кишечные и энтеровирусные инфекции, гепатит А, а также другие инфекционные и паразитарные болезни" - сообщили в Роспотребнадзоре.



Также в Федеральной службе сообщили, что результаты социально-гигиенического мониторинга на 13 июня выявили непригодность всех двадцати четырех пляжей для купания.