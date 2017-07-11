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В Рощино педофил приставал к 9-летнему мальчику

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В пригороде Петербурга задержали мужчину, который пытался растлить ребенка

Поздним вечером понедельника, 10 июля 2017 года, в Рощино Ленинградской области в полицию обратилась молодая женщина. 30-летняя мать мальчика рассказала, что к ее десятилетнему сыну приставал неизвестный мужчина. Он пытался совершить в отношении мальчика то, что на языке уголовного кодекса называется "насильственными действиями сексуального характера". 

Мать ребенка рассказала, что это произошло в понедельник днем, на одной из улиц в Рощино. 

Полицейские спустя несколько часов задержали предполагаемого педофила. Им оказался 49-летний безработный мужчина, местный житель. Отмечается, что ранее его уже судили за подобные преступления. 

Дело передано в Следственный комитет. 

Видео: архив

Теги: насильственные действия сексуального характера , педофилия , петербург , рощино
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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