В Рощино безумная зарезала бабку и подожгла квартиру

Предполагаемая пироманьячка состояла на учете у психиатра

В поселке Рощино Ленинградской области произошел чудовищный инцидент: там, по предварительным данным, 23-летняя девушка зарезала собственную бабку, а после этого подожгла квартиру в многоэтажном доме, расположенном по адресу Социалистическая улица, 98.

Как сообщается, случилось это накануне, 24 мая. Прибывшие на тушение пожара спасатели после пролива конструкций обнаружили в квартире труп пожилой женщины, а криминалисты, осмотревшие тело, констатировали, что смерть 71-летней старушки наступила от ножевого ранения.

По подозрению в совершенном преступлении задержана 23-летняя внучка погибшей. На нее как на убийцу указали соседи. Известно, что молодая женщина состоит на учете у психиатра. Сейчас ее задержали и поместили в психоневрологический диспансер.

Видео: архив