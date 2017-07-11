В Латвии штрафуют за использование русского языка

Рижскую Дуагавгривскую среднюю школу оштрафовали за то, что учитель на экзамене по математике говорил на русском.

На днях в рижской Дуагавгривской средней школе прошел экзамен по математике, который окончился неудачно для школы. Дело в том, что учитель во время экзамена частично разговаривал на русском языке. За данный инцидент и была оштрафована дирекция учебного заведения. Нарушение зафиксировал инспектор Государственной службы качества образования, который был на экзамене.

В Латвии государственным языком считается только один язык - латышский. Несмотря на то, что носителей русского в стране более 40% населения, Латвия дала ему статус иностранного языка.

Законодательство страны запрещает не только давать пояснения на русском языке, но и вообще использовать его в образовании: нормативные акты гласят о том, что все экзамены должны проходить сугубо на родном латышском языке. Новведения появились в начале прошлого месяца: министерство образования и науки Латвии сообщило, что подготовлены правила, которые запрещают централизованные экзамены в школах сдавать на иностранных языках.

Экзаменационные материалы теперь подготавливают только на государственном языке, хотя ученики школ национальных меньшинств могут выбирать язык сдачи: латышский или русский. Правозащитники и представители русской общины посчитали такое новведение нарушением прав и свобод человека.

Злата Шамшура

Видео: youtube, ThunderChannel