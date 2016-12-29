В Рыбацком умер младенец, оставленный под присмотром отца

Молодой матери малыша в момент трагедии не было дома

Накануне рано утром, 7 января 2017 года, на Шлиссельбургском проспекте в одной из квартир произошла трагедия. Там, как сообщается, 28-летний отец грудного младенца утром обнаружил его бездыханным.

Как сообщается, 24-летней матери ребенка в этот момент не было дома. Отец ребенка вызвал бригаду скорой помощи, однако помочь малышу было уже нельзя. Медики при первом осмотре не обнаружили на теле младенца признаков насильственной смерти. Тело было переправлено в городской морг, где специалистам предстоит установить истинные причины смерти ребенка.

Инцидент произошел около девяти часов утра субботы, 7 января. Обстоятельства трагического происшествия выясняются.

Видео: архив