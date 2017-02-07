В Рыбацком у курьера отняли драгоценности и деньги

Ущерб оценивается примерно в полмиллиона рублей

Накануне вечером в Петербурге, в Рыбацком, двое неизвестных злоумышленников напали на курьера ювелирного магазина и ограбили его. Как сообщается, мужчину ударили чем-то сзади по голове и отняли сумку с наличными деньгами и драгоценностями.

Как стало известно, с заявлением в полицию обратился руководитель ювелирной фирмы. Сам курьер в это время уже был в больнице, где получал врачебную помощь (вскоре после этого его отпустили на амбулаторное лечение – травмы оказались не слишком серьезными).

Заявитель рассказал, что в сумке лежала крупная сумма денег – 130 000 рублей, а также ювелирных изделий еще на триста с лишним тысяч.

Позднее правоохранители задержали одного из нападавших по горячим следам. В настоящее время ведутся поиски его сообщника. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Видео: из архива