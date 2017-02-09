Появилось видео жесткой драки депутатов в Верховной раде

На Украине снова дерутся парламентарии. На этот раз Верховная рада наблюдала за боем депутатов Лещенко и Мельничука.

Украинские политики настолько накачаны ненавистью и пропагандой, что уже начинают вымещать злость на своих товарищах. Так, сегодня, 9 февраля, на заседании Верховной рады подрались народные избранники Сергей Лещенко и Иван Мельничук. Забавно, что оба депутата состоят в провластном "Блоке Петра Порошенко". Однако партийная солидарность не остановила их и не уберегла от драки. Сообщается, что Мельничук накинулся с обвинениями на Лещенко, а потом перепалка переросла в бой.

Драка получилась короткой, но эффектной. В ходе борьбы Лещенко получил несколько ударов по лицу и потерял рукав от пиджака. Позже парламентариев разняли их коллеги, которые призвали украинцев к порядку. Через час Лещенко даже сумел выложить "радостное" селфи с поврежденным пиджаком в Интернет. По его словам, после драки депутаты успели обсудить еще несколько законопроектов.

По неподтвержденным данным, драка произошла из-за обычного спора в Интернете. Мельничуку не понравился пост Лещенко в Facebook, а тот не смог ответить за свои слова. Ранее мы писали про видео протеста: на Украине второй день продолжаются массовые митинги

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Видео: Андрій Дзиндзя, YouTube