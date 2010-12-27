В РПЦ выступили за изучение церковнославянского языка в школах

Священники требуют ввести в школах уроки церковнославянского языка

Пресс-секретарь патриарха Русской православной церкви священник Александр Волков призвал к изучению в школах основ церковнославянского языка. По его мнению, это необходимо для культурного и интеллектуального развития российских школьников. Волков убежден, что в школе нужно изучать хотя бы основы церковнославянского.

Волков добавил, что не все прихожане понимают язык, на котором ведется служба. Чтение Евангелия во многих церквах уже ведется на русском языке или прихожанам раздаются листки с "текущим чтением" на русском языке.