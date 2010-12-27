В РПЦ выступили за изучение церковнославянского языка в школах

Пресс-секретарь патриарха Русской православной церкви священник Александр Волков призвал к изучению в школах основ церковнославянского языка. По его мнению, это необходимо для культурного и интеллектуального развития российских школьников. Волков убежден, что в школе нужно изучать хотя бы основы церковнославянского.
Волков добавил, что не все прихожане понимают язык, на котором ведется служба. Чтение Евангелия во многих церквах уже ведется на русском языке или прихожанам раздаются листки с "текущим чтением" на русском языке.
не дай бог наши чинуши вместе со слугами"божьими" и до этого додумаются....больше же не чем заняться то в образовании, верните старую единую понятную и доступную для всех систему образования СССР и как в конституции прописано свободу волеизъявления и вероисповедания, в том числе атеизм...и все будет нормально, а так детям с детства навязывать анохронизмы свои ...